Consuelo Ordóñez, sobre el 'que te vote Txapote': "Me dolía muchísimo que fueran íntimos compañeros de partido de mi hermano"

"Que te vote Txapote", un lema que en las pasadas elecciones generales se repitió hasta la saciedad y que a Consuelo Ordóñez y a otros familiares de personas asesinadas por este terrorista les remueve todo su dolor.

"El hashtag llevaba un año de moda en redes, pero me empezó a doler muchísimo más cuando de repente Ayuso empezaba ya a decirlo con ese desprecio", comenta la hermana de Gregorio Ordóñez, que no duda en afirmar que "el PP es el que más instrumentaliza a las víctimas históricamente". "Son los que más se les llena la boca con nosotros y de los que hemos recibido el peor trato", defiende.

El juez que condenó a 'Txapote', Javier Gómez Bermúdez, considera que esta frase "es insoportable para las víctimas": "Vuelve a recordarles todo el dolor que han padecido, porque la víctima no deja nunca de sufrir".

Consuelo asegura que "me dolía muchísimo que fueran íntimos compañeros de partido de mi hermano", a pesar de que "pedimos respeto 20 víctimas". Por aquella denuncia, la hermana de Gregorio Ordóñez afirma que "no he recibido una campaña de odio peor en mi vida, y venía de ellos. Eso duele".