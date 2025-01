Consuelo Ordóñez recuerda el día que entrevistó a uno de los asesinos de su hermano: "40 preguntas y no contestó ninguna"

laSexta Columna analiza en este vídeo el juicio a los etarras que asesinaron a Gregorio Ordóñez y su hermana, Consuelo Ordóñez, cuenta cómo fue su encuentro con uno de ellos, al que no consiguió sacarle quién había disparado.

En 2001, Juan Ramón Carasatorre, 'Zapata' y Francisco Javier García Gaztelu 'Txapote' son detenidos en Francia. La Policía sabe que acaba de atrapar a los asesinos de Gregorio Ordóñez porque, al ser detenido meses antes, Valentín Lasarte identifica a sus compañeros de comando.

Cuando los etarras se sientan en el banquillo el tribunal lo presidía el juez Javier Gómez Bermúdez, que en el vídeo sobre estas líneas explica que, aunque "nunca supimos si disparó 'Txapote' o 'Zapata", tanto ellos como Lasarte recibieron la misma pena, 30 años de cárcel, porque "son un grupo criminal; uno vigila, el otro guarda la espalda y el otro dispara, pero todos están de acuerdo en que quieren asesinar a una persona".

Años después, la hermana de Gregorio, Consuelo Ordóñez, pide entrevistarse con uno de los asesinos de su hermano, Valentín Lasarte, que dice estar arrepentido. "Le hice 40 preguntas y no me contestó a ninguna", afirma Consuelo, que asegura que "solo me contó que le dejó el chubasquero a quien entró a matarle".

"Le tenía que haber dicho: '¿Y a quién se lo dejaste?' Pero da igual, los tres están condenados", apunta Consuelo, que quiere que Lasarte muestre su arrepentimiento y ayude a esclarecer los crímenes de ETA.