laSexta Columna entrevista al reconocido chef Raül Balam Ruscalleda, que en el vídeo sobre estas líneas habla sobre sus adicciones: "Consumía alcohol, cocaína, cannabis, pero hasta soy adicto a las sustancias que no he probado. Soy adicto a todas las sustancias psicoactivas", afirma.

"Todo lo dirigía la droga, todo absolutamente", reconoce Raül, que asegura que "yo nunca he ido de vacaciones a la selva o a hacer un safari porque mi mente o mi subconsciente me decía 'ahí no vas a encontrar bares' y mis vacaciones siempre eran en grandes ciudades donde sabía que como mínimo encontraría el alcohol", comenta el chef.

Desde sus reputados fogones, Raül confiesa que "yo conseguí dos estrellas Michelín consumiendo". Primero empezó por el alcohol y años después llegaron otras drogas: "Con el alcohol siempre era yo el que quería continuarlo todo hasta que mis amigos decían 'hasta aquí'", apunta.

Raül defiende que ni ser hijo de una exitosa chef, ni otros condicionamientos sociales, ni el miedo al fracaso tuvieron que ver en su adicción, sino porque "tengo una tara en mi cerebro, mis transmisores de placer no conectan, nunca tienen suficiente".