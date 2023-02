Ucrania pide más tanques, mientras Josep Borrell hace un llamamiento "a los que tienen tanques modernos y eficaces acumulando polvo". En el caso de España, los carros de combate se encontraban en Casetas, un barrio de Zaragoza donde, según muestran las imágenes de satélite, llevaban allí desde hace más de una década.

Hoy el descampado está vacío, pues el Ministerio de Defensa ha anunciado que enviarán los tanques a Ucrania tras unas reparaciones. En el vídeo sobre estas líneas, los vecinos de Casetas aseguran no saber que en su pueblo había tanques. Uno de ellos, incluso, asegura no tener miedo de las amenazas de Putin por el apoyo a Ucrania: "No creo que tenga una bala que nos venga aquí".