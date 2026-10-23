Morris Pearl, el "millonario patriota" que pide que Mamdani suba los impuestos: "Ningún rico se va a ir de Nueva York"

El alcalde de la Gran Manzana está liderando la propuesta de una reforma fiscal en EEUU para incrementar la carga impositiva a los ricos. Para ello se está apoyando en la asociación 'Millonarios Patrioras', formada por personas de rentas altas que reclaman contribuir más a las arcas públicas.

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, impulsa un plan para que los millonarios paguen más impuestos, con el objetivo de redistribuir la riqueza y mejorar los servicios públicos. A través del programa "millonarios patriotas", busca aumentar el impuesto sobre la renta y el de sociedades, lo que podría generar 9.000 millones de dólares anuales para financiar servicios como autobuses gratuitos y cuidados infantiles. Sin embargo, enfrenta la resistencia de la gobernadora demócrata, quien teme la fuga de capitales. Mamdani cuenta con el apoyo de Morris Pearl, presidente de la Asociación de Millonarios Patriotas, quien defiende que los ricos deben contribuir más. A pesar de las críticas republicanas, Pearl asegura que los ricos no abandonarán Nueva York por esta política fiscal. Mamdani ya ha implementado un impuesto para propietarios de viviendas de lujo no residentes permanentes en la ciudad.

Que los millonarios paguen impuestos. Es una de las premisas que guían la acción de gobierno de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York. En el país del libre mercado, el dirigente demócrata ha introducido el debate de la redistribución de la riqueza, y lo ha hecho mediante el programa "millonarios patriotas", con el que pretende convencer a las rentas más altas de la necesidad de pagar más impuestos para contribuir a los servicios públicos.

"Mamdani habla de aumentar en dos puntos porcentuales el impuesto sobre la renta y de aumentar el impuesto de sociedades hasta el 11,5%, eso, según sus cálculos, supondría una recaudación de 9.000 millones de dólares anuales que le permitiría financiar autobuses gratuitos y los cuidados infantiles desde los seis meses hasta los cinco años", explica David Gómez, de 'El Orden Mundial'.

"Ahora bien, eso plantea un problema y es que el Ayuntamiento de Nueva York no puede hacerlo solo y la gobernadora demócrata ha dicho que no quiere subir el impuesto a los ricos porque teme que se vayan del Estado", puntualiza David Gómez.

Para poner en marcha su revolución fiscal, Mamdani se ha apoyado en Morris Pearl, presidente de la Asociación de Millonarios Patriotas, una organización que lleva desde 2010 intentando que los millonarios de EEUU paguen más impuestos.

laSexta Columna ha hablado con él en Manhattan. Defiende este cambio en el modelo impositivo tras haber sido ejecutivo del fondo buitre BlackRock, empresa que abandonó tras descubrir el impacto que sus acciones tenían en el mercado de la vivienda en Grecia en plena crisis financiera.

"El principal problema es que la gente que trabaja y cobra un sueldo cada semana está pagando más impuestos que los ricos", afirma a este programa. Una situación que considera clave en la desigualdad que rige en Estados Unidos: "Necesitamos colegios en los barrios donde vive la gente pobre y transporte público. Necesitamos muchas cosas que la filantropía no hace".

De esta forma, Pearl y Mamdani intentan retomar el plan de Obama, que se presentó en 2010 rodeado por varios millonarios que querían contribuir más a las arcas públicas.

Pese a que los republicanos aseguran que esta política fiscal supondría una fuga de capitales de Nueva York, Pearl lo descarta. "Los ricos no se van a mudar para ahorrar un poco de dinero. Verás a ricos viniendo a Nueva York, no yéndose de Nueva York", sostiene.

De momento, Mamdani ha comenzado su revolución fiscal aprobando un impuesto para los propietarios de viviendas valoradas en más de cinco millones de dólares que no vivan permanentemente en Nueva York.

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