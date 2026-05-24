Así nació la UDEF: una unidad policial creada bajo el mandato de Zapatero que ahora le investiga

Esta unidad policial nació en el año 2005 con el objetivo de investigar delitos económicos y fiscales. Pero, irónicamente, esta misma unidad es la que podría pasar factura al expresidente socialista.

En 2005, bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, se creo la UDEF, una unidad policial específica para investigar delitos económicos y fiscales. En ese momento, la policía se iba a enfrentar a la mayor trama de corrupción conocida en un ayuntamiento: la operación Malaya.

Consiguieron descubrir una red llena de sociedades pantalla y cuentas ocultas. Además, también investigaron a los Pujol o la financiación ilegal del Partido Popular. Y, años después, esta unidad creada bajo el mandato de Zapatero le investiga.

"Es paradójico, sin duda", señala Alfonso Pérez Medina, responsable de Tribunales en laSexta, "son ironías de la política". "A veces invertir en justicia, invertir en cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tiene estas cosas, que el día de mañana se te puede volver, sobre todo, si cambias de actividad", reflexiona.

"Es irónico que tú crees una unidad y al final te acabe pasando factura", destaca Miguel Ángel Campos, periodista de Tribunales de Cadena Ser, "como también es irónico, el hecho de que indultes al hermano de un juez que se acaba imputando". El periodista hace referencia a que Miguel Ángel Calama, hermano del juez Calama, fue indultado por Zapatero y, ahora, es este juez el que ha acabado imputando al expresidente.

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