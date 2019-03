Así fueron las últimas horas de Santisteve antes del 24M... y sus primeras como alcalde de Zaragoza

Esta semana ha sido la de los gestos. En su primer día como alcaldesa de Barcelona, Ada Colau ayudó a paralizar cinco desahucios. En su primer día, Manuela Carmena, llegó hasta el Ayuntamiento en transporte público… y tuvo que cambiar a su concejal de cultura y experto tuitero.

En los próximos meses veremos si cambia también la forma de hacer política. De momento, en su primera semana como alcaldesa, Carmena ya ha anunciado que su programa era un conjunto de sugerencias. “Yo entendía el programa como un conjunto de sugerencias pero que no todos podían ser presupuestos de implicación programática activa”.

La irrupción de las confluencias ha revolucionado el mapa del poder municipal. 5 capitales de provincia están controladas por fuerzas próximas a Podemos: A Coruña, Barcelona, Zaragoza, Madrid y Cádiz.

Nos centramos en una de ellas: Zaragoza. Mitin de campaña de Luisa Fernanda Rudi en Zaragoza. La estrella invitada es la lógica aplastante de Aznar. “Si los aragoneses quieren que gane Rudi tienen que votar a Rudi”. El expresidente no es el único que quiere enviar mensajes, ella también lanza el suyo. “Hay un candidato de izquierdas que menosprecia a las víctimas del terrorismo y defiende a los asesinos”.

Ese candidato vive en Zaragoza. La señora Rudi me ofendió a mi honor. Es el recurso de los débiles, se intenta teñir con esos adjetivos, es que no se tienen idea…” Es Pedro Santisteve, un abogado penalista que vive en mismo vecindario desde hace años, y se nota. laSexta Columna acompaña a Santisteve unas horas antes de convertirse en alcalde de Zaragoza.

El primer paso de su apretada agenda está en la plaza del Ayuntamiento. Allí le esperan sus compañeros de partido y sus votantes. Santisteve está a punto de convertirse en alcalde de Zaragoza… y lo consigue.

Pedro Santisteve ya es alcalde. Ahora debe transmitir a sus vecinos qué quiere hacer con su ciudad. Un par de horas antes, habíamos comprobado cómo iba a ser ese discurso de investidura. En un bar fue su último ensayo con otro concejal.

Son las palabras de un primerizo, un novato, un político que no ha gastado ni un euro de dinero público. Santisteve no tiene ninguna experiencia de gestión. Por eso, este guiño a los funcionarios del ayuntamiento. “Con los empleados y empleadas municipales, sobre quienes recae una gran responsabilidad y no siempre obtienen el reconocimiento que se merecen”, decía en su discurso.

“La gestión de un ayuntamiento depende de los funcionarios, en muchas ocasiones no se le ha dejado hacer. Los gobiernos municipales lo que han hecho es interponer cargos intermedios que trabajaban en beneficio del partido. Si se eliminan esos niveles y se deja trabajar al funcionario será más eficiente”, reflexiona el nuevo alcalde de la capital aragonesa.

El vecino de Zaragoza que salió del ayuntamiento el pasado sábado como una estrella de rock tiene muchas promesas que cumplir. Promesas que cuestan dinero, ¿de dónde va a sacarlo? Entre otras cosas, sostiene que deshaciendo la privatización de servicios del Ayuntamiento: “Remunicipalizar. Estamos pagando a las contratas un IVA, 30% de dinero que se está dando a empresas que precarizan a sus trabajadores”.