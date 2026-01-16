Así fue el interés de la CIA en el PSOE de Felipe González para "controlar las primeras elecciones libres en España"

Joan Garcés, colaborador de Salvador Allende, explica en este vídeo cómo fueron los movimientos de la CIA para "preparar el posfranquismo" en España, con el PSOE de Felipe González como uno de sus objetivos.

Durante décadas, Estados Unidos ha tirado de la CIA a lo largo de todo el mundo de manera encubierta, incluyendo España.

Joan Garcés, colaborador de Salvador Allende hasta el golpe de Estado de Pinochet, explica que "la entrada de Fidel Castro en Cuba llama a Estados Unidos a preparar el posfranquismo".

Desde entonces, señala, la CIA contactó con dirigentes de la oposición franquista para que, a la muerte del dictador, "estuvieran en condiciones de ser respaldados diplomáticamente y financieramente para controlar las primeras elecciones libres en España".

Uno de los objetivos de la inteligencia estadounidense era el Partido Socialista, que en 1974, en la localidad francesa de Suresnes, celebraba un Congreso en el que Felipe González acabaría siendo elegido líder del partido.

El interés de la CIA en los socialistas de la Transición queda reflejado en documentos desclasificados como el que se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, donde se menciona cómo los socialistas alemanes, el SPD, apoya al PSOE entre los trabajadores españoles que vivían en Alemania para restarle influencia al Partido Comunista.

Garcés cree que aquella influencia también cambió de forma decisiva los planteamientos ideológicos del PSOE, en su inicio contrario al ingreso de España en la OTAN: "¿Qué pasó para que desde dentro de la alta cúpula del partido se lleven las cosas de forma tal que acabe entrando en la OTAN y que uno de los militantes del equipo de Felipe González sea secretario general de la OTAN?", se pregunta.

Ahora, Estados Unidos tira de la CIA abiertamente.

