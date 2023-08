Hubo un tiempo en el que los posados en la playa de Ana García Obregón marcaban la llegada del verano. "El 95% de los españoles sabe quién es Ana García Obregón y todo lo que hace ella tiene más interés", indica Maite Mercado, profesora de periodismo de la Universidad de València.

Con una sola portada en la revista Hola, la artista marcó el tema del día. "¿A quién no le ha interesado el tema, saber si es madre o abuela? ¿Dónde no se ha hablado?", pregunta Vicente Sánchez, director de la revista Diez Minutos.

"Nada de lo que ha podido pasar en el Congreso con muchos de los temas ha tenido tanta trascendencia popular. El hecho de que los partidos reaccionen ante determinadas cosas, ante casos de violencia de género, vientres de alquiler... me parece una manera de conectar con lo que somos todos, votantes, o potenciales votantes", sostiene la periodista Ángeles Caballero.

"Hay cosas que no tienen precio, hay cosas que no se pueden comprar y que no se pueden vender", declaraba Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial.

Ana Obregón cumplía así la última voluntad de su hijo tres años después de su muerte: ser padre, aunque fuera 'post mortem', recurriendo a un vientre de alquiler fuera de España tras pagar unos 170.000 euros.

"Parece que estamos determinando que alguien solo por el hecho de querer algo y tener el dinero suficiente puede hacerlo. Todo este debate se ha puesto encima de la mesa y se ha convertido en algo unánime gracias a Ana Obregón", analiza la periodista Paloma Rando.

