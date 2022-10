Desde que Vladimir Putin anunció la movilización de 300.000 reservistas a la guerra de Ucrania, muchos jóvenes han huido de Rusia por miedo a que les envíen al frente. David Khakim, un refugiado ruso que vive en España desde hace 8 años por ser un opositor al régimen de Putin, explica que muchos de sus amigos también se han marchado.

A través de él, laSexta Columna ha podido hablar con Alexander, Sasa, que en apenas unas horas tuvo que abandonar su vida y su trabajo en Rusia para salir del país. "Volé desde Moscú dos días después de anunciarse el reclutamiento a Tayikistán", explica este hombre, que afirma que, en el avión, "casi nadie era de allí, solo había chicos rusos en edad de reclutamiento". En el vídeo sobre estas líneas, asegura que huyó porque "no quiero matar y no quiero que me maten".