De defender a Exuperancia Rapú a Santos Cerdán: ¿quién es el abogado Jacobo Teijelo?

El abogado es conocido por los medios de comunicación ya que defendió a la mujer utilizada para grabar un vídeo íntimo con Pedro J. Ramírez con el que después fue extorsionado.

Fue filtrado a los medios el audio de una videoconferencia entre Leire Díez y un empresario con problemas judiciales al que ofrecía ayuda a cambio de trapos sucios sobre el jefe de delincuencia económica de la UCO, Antonio Balas. La exmilitante socialista afirmaba que esa reunión fue malinterpretada. Díez defendía que ella, como periodista, lo que estaba haciendo era investigar para un libro que llevaba años escribiendo.

Pero el auto del juez Pedraz señala que aquel día el teniente coronel Balas pasó a convertirse en uno de los principales objetivos del grupo formado por Díez, Santos Cerdán y el abogado Jacobo Teijelo. Y, además, apunta que el dueño del despacho en el que se hizo la llamada, Teijelo, recibió 125.000 euros del PSOE a través de facturas falsas.

El letrado penalista es conocido en los medios de comunicación ya que, entre otras cosas, fue el abogado de Exuperancia Rapú, la mujer utilizada para grabar un vídeo íntimo con Pedro J. Ramírez, director, entonces, de ‘El Mundo’.

Teijelo defendió a un joven que había matado a un taxista en Madrid. 12 años antes del crimen, el joven había cantado el Gordo de la Loteria. También ha defendido a la mafia china o a un hombre que entregó a su propia hija bebé a una prostituta. Actualmente, es el abogado de Santos Cerdán, exsecretario de organización del PSOE, al que el juez sitúa en la cúspide de la trama.

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