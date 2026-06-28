El abogado de Ábalos confirma que el exministro casi les deja sin tóner en el despacho: "Lo quiere todo escrito"

Marino Turiel, abogado de Ábalos, confirma en laSexta Columna la obsesión del exministro por tenerlo todo en papel, mientras la sentencia certifica que los 'folios' en el entorno de la trama se referían a dinero en metálico.

En su etapa como ministro de Transportes, José Luis Ábalos habría desarrollado un interés desmedido por la papelería. Durante su declaración en el juicio, admitía tener una "cultura del papel" que le llevaba a imprimirse todos los dossiers, lo que, según él, le habría dado fama de gastar muchos folios.

Un hombre amante de la escritura en papel que aseguraba que pedía "cajas de folios" para su impresora. Algo que su abogado, Marino Turiel, corrobora a laSexta Columna.

El letrado asegura que Ábalos les ha dejado sin tóner en el despacho: "Nosotros llevamos impresos para el señor Ábalos, desde que hemos asumido este caso, cajas y cajas de folios, porque lo quiere todo escrito, todo en papel", comenta Turiel, que afirma que en su despacho han gastado "tóner y muchísimo papel, porque todo lo quiere escrito".

Isabel Vega, periodista de Tribunales de la 'Cadena SER', explica que "Ábalos siempre ha mantenido que los folios eran folios. Al final lo que queda es que los folios eran dinero en efectivo porque hay una serie de conversaciones, ya no solo los audios, sino mensajes, en los que no se entiende en otro contexto esa reclamación de folios para imprimir por más que lo diga el exministro".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'Ábalos y Koldo, p'alante, Aldama p'atrás' en atresplayer.