El abogado de Ábalos explica por qué pregunto a Jéssica si se dedicaba a la prostitución: "Queríamos establecer que la relación era mercantil"

laSexta Columna habla con Marino Turiel, abogado de José Luis Ábalos, que en este vídeo explica los motivos de su estrategia con Jéssica Rodríguez y por qué le preguntó si se había dedicado a la prostitución.

Como en otras 'historias de amor patrio de banquillo', como las de Urdangarin o Isabel Pantoja, José Luis Ábalos se coloca como víctima del amor de Jéssica. Sobre su historia, vendida habitualmente como comedia romántica, en el juicio ha tenido otra versión.

laSexta Columna pregunta sobre ello al abogado del exministro, Marino Turiel, que ha sostenido durante el juicio que Jéssica Rodríguez no fue más que un cebo del empresario corruptor Víctor de Aldama.

El momento cumbre de esta estrategia fue cuando Turiel preguntó a la exnovia de Ábalos si se había dedicado a la prostitución, algo que el letrado considera que "era obligado preguntarlo".

El motivo, señala, es que "nosotros lo que queríamos establecer es que la relación con esta señora era mercantil, a través de la previa concertación con ella precisamente por el mecanismo de la prostitución".

"Entendemos que fue presentada en esa condición por parte del señor Aldama al señor Ábalos en el piso de Atocha 25", afirma el abogado.

Una estrategia que, apunta Alfonso Pérez Medina, "lo que pretende es restar credibilidad al testimonio de Jéssica Rodríguez, decir que es una persona movida por los intereses de Víctor de Aldama, una especie de caballo de Troya que le metieron al ministro para intentar controlarlo".

Turiel, por su parte, defiende que "fue un acto unilateral por parte del señor Aldama al objeto de intentar la captación. Otra cosa es que esa captación tuviese éxito o no. No lo tuvo desde nuestro punto de vista".

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*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'Ábalos y Koldo, p'alante, Aldama p'atrás' en atresplayer.