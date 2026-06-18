"¿Ves ahí el cadáver?": Alberto Chicote no da crédito con lo que se encuentra en el restaurante 'El Barrio'

Alberto Chicote se mete de incógnito de noche en el restaurante 'El Barrio', en Madrid, donde alucina al ver la cantidad de cucarachas que hay, muchas de ellas muertas: "Los focos de calor y mugre no deseada las llama".

Alberto Chicote va hasta Madrid a un restaurante que se llama 'El Barrio', en la zona norte de la capital. "Por lo que cuenta el topo, el dueño anda a la gresca todo el día con la cocinera, que es su madre", explica el presentador de Servicio Secreto, que destaca que "entre la tensión y los descuidos, ya no entra nadie".

Para conocer un poco más allá, el exitoso chef se adentra de incógnito en el local durante la noche. "El producto está en contacto directo con el fondo del congelador, que está achocolatado", afirma Alberto Chicote, que destaca que todo lo que brilla "no debería estar ahí".

Además, el presentador de Servicio Secreto se muestra sorprendido al ver un microondas en el almacén, pero, sobre todo, al ver lo que hay dentro: "¡La madre que me parió!". Y es que Chicote afirma que es "un ascazo" la falta de limpieza del interior.

Por otro lado, Chicote pide una de sus herramientas para "ver algo en lugares inaccesibles", como detrás de la encimera. "¿Ves ahí el cadáver?", pregunta Chicote a su cámara tras ver varias cucarachas: "Los focos de calor y la mugre acumulada atrae a cucarachas y a otros visitantes no deseables".

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