La alegría de Pepe y su familia con el antes y el después de Casa Pepe contagia a Alberto Chicote: "¡Me encanta mi trabajo!"

La reacción del equipo de Casa Pepe ante el espectacular cambio que ha hecho al local el equipo de Servicio Secreto emociona a Alberto Chicote: "Todo tiene colores marinos y toques de madera, todo tiene un aire nuevo y diferente".

El equipo de Servicio Secreto ha realizado un gran cambio al establecimiento Casa Pepe y Alberto Chicote no puede estar más emocionado de ver la reacción de los dueños al descubrirlo. "¡Vamos, sí, eso es lo que yo quería!", destaca el presentador cuando ve la alegría de todo el equipo de Casa Pepe al ver el nuevo exterior del local.

"Qué bonito", destaca emocionada la dueña en el vídeo, donde Alberto Chicote afirma que si ya se han emocionado por ver la fachada, "cuando pasen dentro se van a desmoronar". Por su parte, Pepe, el dueño, asegura que el espectacular cambio de su local es una "pasada".

Alberto Chicote explica en el vídeo los cambios que su equipo ha hecho a Casa Pepe: "La idea es que a Pepe le vengan muchos recuerdos. Desde la entrada con el logo del local a los colores marinos y la madera... todo tiene un aire nuevo y muy diferente".

"Todo es diferente para este nuevo Casa Pepe", afirma Alberto Chicote, que destaca que el local "ha quedado precioso". "¡Me encanta mi trabajo!", reconoce feliz el exitoso chef.