"¿Pensáis que es una broma?": la bronca de Chicote al equipo del restaurante ZM Isla del Ciervo, en La Manga del Mar Menor, Murcia

Tras el incendio que ha sufrido esta mañana el restaurante, rescatamos de la hemeroteca un programa reciente de Servicio Secreto by Chicote en el que el popular chef visitaba ZM Isla del Ciervo en La Manga del Mar Menor, Murcia.

El restaurante ZM Isla del Ciervo, situado en La Manga del Mar Menor (Murcia), ha sufrido un incendio en la mañana de este miércoles. El establecimiento, que recientemente fue el primer protagonista de Servicio Secreto by Chicote, el nuevo programa de Alberto Chicote en laSexta, fue rescatado y reformado hace apenas unos meses por el equipo.

En aquel episodio, Chicote apareció por sorpresa en el restaurante sin que los trabajadores supieran que estaban siendo evaluados. La plantilla pensaba que participaba en otro formato televisivo, una confusión que marcó desde el inicio el tono caótico de la jornada y la falta de seriedad con la que, según el chef, afrontaban la situación del negocio.

"Que alguien me explique qué está pasando", reclamaba entonces Fabiola, responsable de eventos y del servicio, completamente superada tras la inesperada llegada del cocinero.

A medida que avanzaba la visita, Chicote mostraba su incredulidad por la actitud de los empleados. "Tengo la sensación de que pensáis que es una broma", les reprochó. Miguel, por su parte, trató de quitar hierro al asunto respondiendo: "Nosotros vivimos tranquilos, no como tú, que vas estresado vivo".

El chef explicó entonces el verdadero motivo de su presencia en el restaurante: "Estoy aquí porque entre vosotros hay una persona que ha pedido mi ayuda para echar una mano en este restaurante". Además, reveló que el programa había instalado cámaras para analizar el trabajo diario del equipo y lanzó una seria advertencia sobre el servicio: "No me parece nada divertido lo que está pasando aquí. He parado el servicio porque teníais cosas en la mesa que son un peligro para cualquiera que las consuma".

La inspección en la cocina terminó de elevar la tensión. Tras comprobar el estado de las instalaciones, Chicote fue tajante con su valoración: "Esto no lo habéis limpiado en la puta vida. Es un foco de contaminación enorme".

El enfrentamiento entre el chef y Miguel acabó convirtiéndose en uno de los momentos más tensos de la entrega, marcada por los problemas de organización, higiene y convivencia dentro del restaurante murciano.

Sin embargo, ambos lograron poner fin a sus diferencias y reflotar juntos, con el trabajo de todo el equipo, el restaurante. Hoy, ha mandado a todos ellos un mensaje de apoyo a través de sus redes sociales.

*Vuelve a ver el programa 'Servicio Secreto by Chicote' ZM Isla del Ciervo en atresplayer.com

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