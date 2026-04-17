laSexta estrena el jueves 23 de abril 'Servicio Secreto by Chicote': Alberto Chicote vuelve al prime time como agente encubierto en restaurantes en crisis

El nuevo programa 'Servicio Secreto by Chicote', conducido por el popular chef Alberto Chicote, se estrena el jueves, 23 de abril, en laSexta, trayendo a España el formato de infiltración en restaurantes de alto riesgo.

La nueva misión de Alberto Chicote en laSexta ya tiene fecha de estreno: 'Servicio Secreto by Chicote', adaptación el éxito de FOX ‘Gordon Ramsay’s Secret Service’, aterriza el próximo jueves, 23 de abril, en el Prime Time de la cadena. En esta novedosa apuesta, el popular chef se infiltrará como espía para destapar la verdad oculta en restaurantes al borde del colapso con el objetivo de ofrecer una segunda y, en muchos casos, última oportunidad a negocios que necesitan medidas urgentes para sobrevivir.

'Servicio Secreto by Chicote', producido por Atresmedia en colaboración con Warner Bros. ITVP España y que podrá verse también en atresplayer, es la adaptación en España de 'Gordon Ramsay's Secret Service', un formato de Studio Ramsay Global distribuido por FOX Entertainment Global.

Alberto Chicote ante su nueva misión ¿imposible?

Salvar un negocio de hostelería al borde de la quiebra es, en muchos casos, una misión casi imposible. Más aún cuando los problemas no están a simple vista, sino ocultos tras cocinas donde la suciedad se acumula y los alimentos se deterioran; salas que aparentan normalidad, pero que esconden graves deficiencias; equipos descoordinados marcados por la tensión; o liderazgos que, lejos de impulsar el negocio, lo arrastran hacia el fracaso. Sin embargo, hay un chef dispuesto a aceptar el reto. Y no podía ser otro que Alberto Chicote.

El nuevo programa 'Servicio Secreto by Chicote' desembarca en el prime time de laSexta y, con él, llega a España el formato de infiltración en restaurantes de alto riesgo tras el gran éxito de 'Gordon Ramsay’s Secret Service' de FOX. En esta apuesta, Alberto Chicote se enfrentará al desafío más exigente de su trayectoria en televisión, desplegando una faceta nunca vista: la de agente encubierto dispuesto a descubrir qué ocurre cuando nadie mira.

Un reto tan desafiante como novedoso, ya que, por primera vez, Alberto Chicote se infiltrará en restaurantes sin previo aviso, en plena nocturnidad y bajo el anonimato, con el objetivo de destapar la realidad que se esconde tras cada negocio a la deriva. Como en una operación al más alto nivel de confidencialidad, el chef no entrará con su habitual presencia reconocible, sino desde la sombra, apoyado en tecnología avanzada y un equipo de vigilancia que le permitirá analizar cada detalle antes de intervenir.

Ver sin ser visto

Cada misión comenzará con la ayuda de un informante interno: un miembro del equipo cuyo anonimato se mantiene en secreto y que actúa como pieza clave de la investigación. Gracias a este 'topo', Chicote obtiene acceso al restaurante y a su funcionamiento real, mientras el resto del equipo permanece ajeno a la mirada del especializado chef.

Durante sus incursiones nocturnas, y con la ayuda de dispositivos de diagnóstico como luz ultravioleta y otras herramientas de inspección, Chicote recogerá muestras de alimentos y de material de cocina para su análisis en laboratorios profesionales y detectará lo que a simple vista permanece oculto: deficiencias graves de higiene, acumulación de suciedad estructural, alimentos en mal estado o prácticas inadecuadas en la manipulación.

A lo largo de la temporada, estas investigaciones sacarán a la luz realidades tan impactantes como presencia de plagas, alimentos en estado crítico, sistemas de limpieza ineficaces o condiciones sanitarias muy alejadas de los estándares exigibles.

La operación encubierta se completa con un sistema de cámaras ocultas que permite observar el funcionamiento real del restaurante durante el servicio. Además, Chicote contará con un vehículo secreto de vigilancia desde el que analizará, en tiempo real, la dinámica del negocio: la relación entre empleados, la gestión de los tiempos, el trato al cliente o la calidad del producto servido.

En 'Servicio Secreto by Chicote', el popular cocinero y comunicador recorrerá distintos puntos del país con el fin de intervenir en una amplia variedad de negocios: desde bares de barrio y restaurantes familiares hasta locales con trayectoria que han perdido su rumbo en los últimos años y que atraviesan su peor momento.

Cada caso presenta un desafío único, pero todos comparten un denominador común: la urgencia, porque en 'Servicio secreto by Chicote', cada intervención es una carrera contrarreloj para evitar el cierre definitivo.

ATRESMEDIA, donde se vive el entretenimiento a lo grande

La llegada de ‘Servicio Secreto by Chicote’ a laSexta forma parte de la familia de grandes formatos que se suman a ATRESMEDIA en su apuesta por estar a la vanguardia de lo que está triunfando en todo el mundo. Porque es la televisión donde residen las producciones más adaptadas del mundo, como 'Mask Singer', 'El 1%' o 'La Voz' y, con este proyecto de alcance internacional, refuerza la oferta de entretenimiento de la cadena, donde esta temporada también ha estrenado con éxito ‘Cazadores de imágenes’.

Atresmedia tiene en sus manos formatos que han sido y son reconocidos de manera internacional por el gran éxito que los ha acompañado a lo largo de los años, como ‘Drag Race España’, ‘La ruleta de la suerte’, ‘Pasapalabra’, ‘¿Quién quiere ser millonario?’ o ‘Atrapa un millón’.

Además, en Atresmedia ha nacido uno de los formatos internacionales de mayor éxito de los últimos años: ‘Tu cara me suena’. El talent show acaba de estrenar su décimo tercera temporada, superando ya más de una década en pantalla de éxito ininterrumpido y siendo uno de los programas más vistos de la televisión, líder imbatible de audiencia en cada una de sus entregas.

El entretenimiento juega un papel muy importante en Atresmedia de manera diaria. 'El Hormiguero' se ha consolidado un año más como el formato de mayor éxito de nuestra televisión, y ha arrancado su nueva temporada como líder indiscutible, siendo el programa más visto de la televisión cada noche.

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