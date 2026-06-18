Hoy, en Servicio Secreto, Alberto Chicote acude a 'El Barrio', un restaurante con complejas relaciones familiares

Alberto Chicote se desplaza hasta Madrid este jueves en Servicio Secreto para intervenir en El Barrio, un restaurante donde los problemas del negocio están estrechamente ligados a sus complejas relaciones familiares.

laSexta estrena esta noche a las 23 horas una nueva entrega de Servicio Secreto, en la que Alberto Chicote se infiltra como espía para destapar la verdad oculta en restaurantes al borde del colapso con el objetivo de ofrecer una segunda y, en muchos casos, última oportunidad a negocios que necesitan medidas urgentes para sobrevivir.

Alberto Chicote se desplaza hasta Madrid para intervenir en El Barrio, un restaurante donde los problemas del negocio están estrechamente ligados a las complejas relaciones familiares que existen entre quienes lo gestionan. Al frente se encuentra Kike, un joven empresario que asumió las riendas del local hace cinco años, para darle trabajo a su madre, y cuya ausencia en el día a día ha dejado al restaurante sin una dirección clara. En la cocina manda su madre, Mari Cruz, una profesional con fuerte carácter que protagoniza continuos enfrentamientos con su hijo y cuya dificultad para gestionar la presión acaba afectando al funcionamiento de todo el equipo.

Con la ayuda de un informante interno, Alberto Chicote se infiltra en el restaurante para descubrir qué ocurre realmente cuando nadie mira. Aunque en un primer vistazo la cocina parece encontrarse en buenas condiciones, la inspección nocturna destapa una realidad muy distinta: suciedad acumulada, presencia de cucarachas, equipos que llevan años sin una limpieza adecuada y alimentos en mal estado. Además, las muestras recogidas por el chef y analizadas posteriormente en un laboratorio revelan importantes deficiencias en la conservación y manipulación de algunos productos. Tras reunir pruebas, Chicote irrumpe en el restaurante para revelar la verdadera situación y afrontar los problemas desde dentro. Más allá de las carencias detectadas en la cocina, el chef deberá ayudar a una familia marcada por años de sacrificios y desencuentros a recuperar la confianza.

Servicio Secreto by Chicote, producido por Atresmedia en colaboración con Warner Bros. ITVP España y que puede verse también en atresplayer, es la adaptación en España de ‘Gordon Ramsay's Secret Service’, un formato de Studio Ramsay Global distribuido por FOX Entertainment Global. El formato original logró un sólido rendimiento en streaming, situándose como el estreno veraniego de entretenimiento no guionizado más visto en streaming de FOX y entre los cinco lanzamientos no guionizados más vistos en la historia de la cadena en Estados Unidos.

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