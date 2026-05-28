Hoy, Alberto Chicote interviene un hotel restaurante en Cuenca desbordado por el caos, con cucarachas y altos niveles de suciedad

Esta noche, en Servicio secreto by Chicote, el chef se infiltra en el Hotel Restaurante Valmar, en Villar de Olalla (Cuenca), donde la desorganización del equipo y las graves deficiencias de higiene obligan a intervenir ante una situación límite en la cocina.

Esta noche, a partir de las 23:00, 'Servicio secreto by Chicote' se desplaza hasta Villar de Olalla, en Cuenca, para intervenir en el Hotel Restaurante Valmar, un negocio donde la falta de organización ha terminado desbordándolo todo. Su propietario, Vicente, tiene experiencia en el sector hotelero, pero nunca ha logrado controlar el funcionamiento del restaurante. Mientras intenta dirigir el negocio entre gritos y constantes enfrentamientos con los trabajadores, el equipo se mueve sin coordinación entre las tareas del hotel y las del restaurante, provocando retrasos, tensión y un servicio completamente caótico.

Con la ayuda de un informante interno, Alberto Chicote se infiltra en el local para comprobar el verdadero estado de la cocina y el funcionamiento del negocio. Durante la incursión nocturna, el chef descubre una situación alarmante: ollas con comida en mal estado, verduras podridas, moho, presencia de larvas y cucarachas, además de electrodomésticos y superficies con altos niveles de suciedad y contaminación orgánica. A ello se suma una cocina desorganizada, donde incluso el jefe de cocina compagina los fogones con tareas de recepción del hotel.

Tras reunir pruebas y observar desde su furgoneta secreta un servicio marcado por las discusiones y la descoordinación, Chicote se ve obligado a intervenir para evitar que lleguen a los clientes platos en condiciones inaceptables.

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