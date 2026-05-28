Belén Carreño: "A Sánchez ya le toca aguantar hasta septiembre y en el medio está el Mundial y hay mucha fé en que ello disuelva un poco todo"

La periodista Belén Carreño analiza las consecuencias del auto y las imputaciones que conocimos y se conocieron este miércoles sobre el llamado caso Leire. En el vídeo, los detalles.

Tras estallar el caso Plus Ultra, en el que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, está siendo investigado, saltaban a la luz nuevas imputaciones en el caso Leire y el auto del caso. Desde entonces, muchas han sido las reacciones en el mundo político y de los medios de comunicación.

Como sostiene la periodista Belén Carreño, "cada vez más cuadros medios asumen estas responsabilidades o les gustaría que el Gobierno y que el presidente Sánchez las asumiera, porque al final aquí hay un tema de saber o no elegir de quién te rodeas. Y claramente, sea él o no, al final, en la cúspide, es responsable de que Santos Cerdán estuviera ahí, pero las fechas han dejado atrapado al Gobierno".

Esto es, según Carreño, ahora mismo ya es prácticamente imposible convocar elecciones sin que estas sean en agosto: "Los cálculos son fáciles, y ya le toca aguantar hasta septiembre. Y en el medio está el verano y el Mundial y hay mucha fe en que el Mundial disuelva un poco todo", afirma y concluye la periodista. Habrá que esperar acontecimientos.

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