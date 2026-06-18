El dueño de 'El Barrio' confiesa que su madre le ha decepcionado "como trabajadora y como persona": "Invertí mi dinero aquí para que tuviera trabajo"

Kike, dueño del restaurante 'El Barrio', explica a Alberto Chicote que invirtió su dinero en el local porque era donde trabajaba su madre: "La dueña de entonces se jubilaba y para que mi madre no perdiera el trabajo, invertí aquí".

Después de ver cómo fríen en aceite de pescado la comida de un cliente que les había advertido que es alérgico al pescado, Alberto Chicote se ve obligado a interrumpir el servicio en el restaurante 'El Barrio': "¿Sabéis lo que ha estado a punto de pasar aquí?, no teneis ni puta idea".

"El señor que estaba sentado aquí ha dicho varias veces que es alérgico al pescado y le habéis endosado un plato frito en el mismo aceite que los calamares", advierte el presentador de Servicio Secreto, que se muestra muy enfadado con los trabajadores de 'El Barrio': "Si se lo come, ¿sabéis dónde acaba esta tarde?, en el el hospital, y vosotros con una denuncia de puta madre, es decir, metidos en el agujero".

Por su parte, Kike, el dueño e hijo de la cocinera, afirma que "es un error imperdonable de comunicación y de responsabilidad" y carga contra su equipo: "¿Cómo no os dais cuenta de lo del pescado?, falta comunicación, no puede ser que una persona alérgica al pescado se le ponga comida del aceite del pescado".

Mari Cruz, la cocinera, se defiende diciendo que nadie la ha avisado de la alergia y echa la culpa a su hijo, y dueño del local, por la falta de comunicación. "Pero, ¿tendrá morro?, te recuerdo, Mari Cruz, que te has ido dos veces en mitad del servicio", responde muy crítico el presentador desde la furgoneta. Por su parte, Kike no puede más y explota: "Estamos todos saturados, pero si no remamos en la misma dirección vais todos a la calle".

"Si tenéis esto montado es por vosotros", asegura el dueño de Servicio Secreto, que recuerda a Mari Cruz que el local, en especial, es por ella: "Es para ti, mamá, para que no te falte el trabajo y tengas una forma de jubilarte". "Por eso tengo este bar porque a mí esto no me genera ni un euro, sino preocupaciones y pérdida de tiempo", sentencia Kike, que explica a Alberto Chicote que su madre ya trabajaba en el bar con una antigua dueña, quien decidió jubilarse. En ese momento, para que su madre no perdiera el trabajo, Kike explica que decidió invertir su dinero en él.

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