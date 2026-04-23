 "Con dos cojones y un palito": Chicote estalla al ver cómo sirven alimentos con "doble ración de bacterias" en un restaurante de Murcia

Alberto Chicote vive un tenso momento en el estreno de 'Servicio Secreto' al descubrir cómo sirven alimentos manipulados en una "trinchadora comida de mierda" en un restaurante de Murcia: "Me supera".

La indignación de Alberto Chicote alcanza uno de sus puntos más altos en el estreno de 'Servicio Secreto' en un restaurante de Murcia, cuando comprueba que los alimentos en dudoso estado que detectó durante su infiltración en cocina acaban, efectivamente, llegando a los platos de los clientes.

Para confirmarlo, el chef cuenta con la ayuda de dos infiltrados: Fanny Alonso, chef ejecutiva del grupo Pimiento Verde, y Víctor Ramos, segundo de cocina del restaurante Omeraki, que entrarán a comer como clientes siguiendo en todo momento sus indicaciones a través de un pinganillo.

Su misión es clara: comprobar si productos que ya generaban sospechas, como un salami en mal estado o unas huevas, están siendo servidos al público. "Hay que cumplir unos mínimos. Esto me está superando por completo", lamenta Chicote.

El momento más crítico llega cuando presencia cómo cortan mojama utilizando una máquina en pésimo estado. "Ha cortado en una trinchadora que está comida de mierda", alucina el chef. "Doble ración de bacterias", estalla, incapaz de dar crédito a lo que está viendo. Ante la gravedad de la situación, ordena de inmediato a sus infiltrados que no prueben los platos: "¡Os lo van a endosar con dos cojones y un palito!".

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