La cocinera de 'El Barrio' huye de la cocina para fumar y deja a cuadros a Chicote: "¡Estoy flipando, que se va!"

Mari Cruz, cocinera y madre del dueño del restaurante El Barrio, abandona la cocina en pleno servicio para fumar, algo que alucina a Alberto Chicote y a sus compañeros. "Estoy cansada de todos los putos dias igual", critica su ayudante.

Alberto Chicote acude hasta la zona norte de Madrid para conocer el restaurante 'El Barrio', cuya cocinera, Mari Cruz, tiene problemas con casi todos los trabajadores, incluido el dueño, que es su hijo. "Mi madre es ingobernable", asegura Raúl, camarero e hijo y hermano de la cocinera y el dueño, respectivamente.

Y es que, tras discutir con Alba, la ayudante de cocina, Mari Cruz decide abandonar la cocina para salir a fumar. "Estoy flipando, ¡que se va!", destaca Alberto Chicote mientras su hijo Raúl intenta pararla. Por su parte, Alba afirma que está "cansada" de que "todos los putos días" sea lo mismo.

Ante la ausencia de la cocinera, las camareras deciden entrar en cocina a ayudar para que salgan los pedidos de los clientes. "No es normal que tengan que entrar los camareros, ¿dónde esta la cocinera?", pregunta indignada la ayudante de cocina.

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