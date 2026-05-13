Chicote descubrió bebiendo cerveza durante un servicio al dueño del restaurante murciano ZM Isla del Ciervo, en la Manga del Mar Menor

Alberto Chicote observó durante algunos días sin que nadie lo supiera al equipo de ZM Isla del Ciervo en el primer programa de 'Servicio Secreto by Chicote'. Esto es lo que descubrió gracias a sus cámaras ocultas.

El restaurante ZM Isla del Ciervo, situado en La Manga del Mar Menor (Murcia), ha sufrido un incendio en la mañana de este miércoles. El local cobró especial relevancia televisiva hace unos meses al convertirse en el primer protagonista de Servicio Secreto by Chicote, el programa de Alberto Chicote en el que el chef y su equipo intentaban rescatar negocios hosteleros con graves problemas internos y económicos.

Un empleado del establecimiento recurrió entonces en secreto al televisivo chef para intentar salvar el rumbo de ZM Isla del Ciervo, ubicado a pie de playa. Según trasladó el trabajador -anónimo en un principio para la audiencia- al programa, el negocio atravesaba una situación complicada y acusaba la falta de dirección de su propietario.

El restaurante llevaba 26 años abierto y había vivido una etapa de gran éxito. "Hace unos años funcionaba 24 horas, había una oferta juvenil, familiar... y a día de hoy funciona al 5% de lo que funcionaba antes", reconocía Miguel, dueño del local, durante la grabación del espacio, en la que creía estar participando en otro formato televisivo. El hostelero lamentaba además la escasa afluencia de clientes y las pérdidas económicas derivadas de mantener la plantilla.

Durante la grabación, las cámaras también captaron cómo Miguel abandonaba sus tareas para irse a tomar una cerveza. "Se me están pegando los labios", comentaba. Una actitud que no pasó desapercibida para Chicote, que seguía todo lo que ocurría desde una furgoneta equipada con monitores.

El propietario decidió además compartir la bebida con su hermano Josito, antiguo trabajador del restaurante que acudía ocasionalmente para ayudar, especialmente en la elaboración de arroces. "Estoy retirado y, a veces, vengo a echarle una mano", explicaba ante las cámaras.

A los problemas de organización se sumaban también las dificultades en cocina. Según relataba Chicote, uno de los cocineros había abandonado el restaurante de forma abrupta tras un conflicto con el dueño. Miguel admitía entonces que "tener ganas de darle una patada en la boca no mola" y presentaba a su nuevo cocinero a Antonio Espósito, un amigo personal con el que nunca antes había trabajado. "Este es de los buenos, no de los bocazas...", aseguraba.

Aunque los principios parecía complicados, el chef y el equipo de Servicio Secreto, además del entusiasmo de los trabajadores y el dueño del restaurante, consiguieron sacar adelante el ZM después de una reforma asombrosa. Chicote se marchaba esperanzado de aquel lugar que esta mañana ha sido pasto de las llamas, algo que Alberto ha lamentado a través de sus redes sociales.

*Vuelve a ver el programa 'Servicio Secreto by Chicote' ZM Isla del Ciervo en atresplayer.com

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