Alberto Chicote interrumpe el servicio de 'El Barrio': "Si el cliente se come eso acaba en el hospital y vosotros con una denuncia"

"No tenéis ni puta idea de lo que ha estado a punto de pasar", afirma Alberto Chicote a los trabajadores del restaurante 'El Barrio', a los que critica haber frito la comida de un cliente alérgico al pescado en el aceite de los calamares.

Alberto Chicote se ve obligado a interrumpir el servicio en el restaurante 'El Barrio' al ver cómo han dado a un cliente (que en realidad es parte de se equipo) una comida frita con el aceite de los calamares cuando les ha advertido de que es alérgico al pescado. "Cuando he visto a Alberto Chicote entrar de esa forma, he llorado, lo necesitaba", confiesa Raúl, hermano del dueño y camarero del restaurante 'El Barrio'.

Por su parte, Alberto Chicote se muestra muy indignado con el descontrol y falta de responsabilidad del equipo de 'El Barrio': "¿Sabéis lo que ha estado a punto de pasar aquí?, no teneis ni puta idea". "El señor que estaba sentado aquí ha dicho varias veces que es alérgico al pescado y le habéis endosado un plato frito en el mismo aceite que los calamares", afirma tajante Chicote, que advierte al equipo: "Si se lo come, ¿sabéis dónde acaba esta tarde?, en el el hospital, y vosotros con una denuncia de puta madre, es decir, metidos en el agujero".

"Es un error imperdonable de comunicación y de responsabilidad", responde Kike, dueño del local, que se muestra muy enfadado con sus trabajadores en el vídeo: "Esto es un caos, no hay por dónde cogerlo y yo no tengo más fuerzas".

"¿Cómo no os dais cuenta de lo del pescado?, falta comunicación, no puede ser que una persona alérgica al pescado se le ponga comida del aceite del pescado", asegura rotundo Kike a su equipo, al que insiste en que "estos detalles y actitudes marcan la diferencia". "¿Cómo que marca la diferencia?, ¡estáis obligados!", responde Chicote sobre la responsabilidad que conlleva dar de comer a gente.

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