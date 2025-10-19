El vídeo del parto de una mujer en las escaleras del hospital: "No le da tiempo a llegar"

La mujer que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s se ha puesto de parto y todo ha ido tan rápido que no le ha dado tiempo a llegar al paritorio. Su bebé nace en las escaleras del hospital.

El vídeo viral que os mostramos a continuación ha dejado boquiabiertos a nuestros amigos de Aruser@s, pero sobre todo, a nuestras amigas. En estas imágenes somos testigos del momento en el que una mujer da a luz en un hospital, sí... pero no precisamente en el paritorio.

Ha sucedido en Bolívar, Colombia. La señora puso de parto pero todo fue mucho más rápido de lo que esperaba. Es por ello que al final su bebé acabó naciendo en las escaleras del centro hospitalario.

"La parturienta da a luz a un bebé sano", informa Alfonso Arús para tranquilidad de todos los presentes en el plató del programa de laSexta. "Menos mal que hay gente buena que la ayuda", comenta Andrés Guerra.

Angie Cárdenas, madre de cuatro hijos, se muestra sorprendida con la facilidad de esta mujer para parir.