Almudena Semur, economista de 60 años que vivió 40 años en Barcelona y pertenece a la asociación de mujeres directivas y empresarias, cree que "las empresas que cambiaron la sede social van a tardar en volver a Cataluña, ya que no son decisiones que que se toman de hoy para mañana". "No hay que confundir los deseos con la realidad, y que a usted no le guste, no significa que no vuelvan", responde Oriol Junqueras, tras lo que la mujer insiste en que "van a tardar en volver porque estamos en un momento de incertidumbre".

"Si se da seguridad jurídica y tranquilidad económica y no estamos hablando todo el día de referéndum e independencia, volverán, porque las empresas quieren paz, y quieren un marco idóneo para desarrollar la actividad económica. Quieren crear empleo. No les hables de independencia", defiende Semur, tras lo que el presidente de ERC le lanza dos preguntas: "¿Por qué votar tiene que generar tensión y cuando Aznar hablaba de ETA como Movimiento Vasco de Liberación Nacional no generaba tensión? ¿Y por qué el PSOE no puede pactar con Junts y Aznar y Rajoy podían pactar con Convergència i Unió?".