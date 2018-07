#SALVADOSDEBOLSILLO

El líder de Salvados, Jordi Évole, repasa el reportaje sobre la izquierda en España, donde entrevistó a Íñigo Errejón y Eduardo Madina. Évole desvela cuál fue su momento favorito y, además, aprovecha para anunciar que los dos próximos domingos no habrá Salvados, pero sí un "via crucis particular para todos aquellos corruptos que, en Andalucía, también han hecho de las suyas", con el programa Malas Compañías, de Cristina Pardo.