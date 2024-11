Gonzo pregunta a Rita Maestre si le ha preocupado cómo está Íñigo Errejón, compañero en Más Madrid y expareja, tras las denuncias de varias mujeres acusándole de agresión sexual. "No, en este momento, no, esa es la verdad", responde tajante la política de Más Madrid, que destaca: "En este momento, el nivel de rabia y de decepción no me permite la empatía".

"Mi empatía está con las mujeres que están contando historias terroríficas de su vida", insiste Rita Maestre, que reflexiona en el vídeo que hay sobre estas líneas: "Quizás en otro momento en el que las cosas se calmen puedes volver a conectar con los sentimientos de esa persona, pero ahora no".

"¿Qué es lo que siente cuando ve que el final político de Íñigo Errejón ha sido este?", pregunta Gonzo a la política, que responde: "Ojalá lo hubiéramos sabido antes". "No creo que ninguna aportación política valga tanto para todo el daño paralelo que ha creado".