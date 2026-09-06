"Rita no se quiso enterar del caso Taula": la confianza ciega de Barberá en los miembros de su Gobierno

Según cuenta Mayren Beneyto, que fue concejala del Ayuntamiento de Valencia entre 1991 y 2015 y amiga de la histórica alcaldesa, Barberá "nunca controlaba el dinero ni nunca vio claramente que alguien que estaba haciendo algo que no debía".

A principios de 2016 la carrera política de Rita Barberá estaba dando sus últimos coletazos. Los casos de corrupción acosaban al PP y el de Valencia no era menos, asediado por tramas corruptas desde el año 2012, cuando se dio a conocer la famosa trama Gürtel.

Entonces, meses antes de la muerte de Barberá, salió a la luz el llamado caso Taula, una macroinvestigación judicial (posteriormente dio pie a diversas piezas separadas y se investigó a 39 personas) sobre la financiación ilegal vinculada principalmente al grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia y en la Diputación provincial.

La investigación se centró en un delito de blanqueo de capitales a través de pitufeo, aportaciones de 1.000 euros a concejales y asesores que presuntamente se devolvían en mordidas en efectivo negro para sufragar gastos electorales. Cuarenta y nueve miembros del Gobierno de Barberá fueron procesados, entre ellos Mayren Beneyto, que fue concejala del Ayuntamiento de Valencia entre 1991 y 2015 y amiga de la alcaldesa.

"En lo mío yo no lo vi. Mi situación económica no era de necesidad, yo no sé si alguno de los que dieron lo hizo por necesidad", asevera la 'popular' en Salvados, donde reconoce que Barberá nunca quiso darse cuenta de lo que estaba pasando.

"Rita no se quiso enterar. Riya confiaba en las personas y no quería enterarse de lo que ocurría", sentencia. Pese a que la alcaldesa de Valencia era una figura controladora de cara a la galería, con poderío, Beneyto asegura que la confianza de la primera edil en su Gobierno era total. "No controlaba el dinero, nuncalo controló ni nunca vio claramente, quiso ver, que alguien estaba haciendo algo que no debía", agrega.

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