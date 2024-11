Tras salir a la luz diversas acusaciones de violencia machista contra Íñigo Errejón, que tendrá que declarar próximamente como investigado por una presunta agresión sexual, ha trascendido que el político acudía a terapia por un problema de adicción a la cocaína. Gonzo pregunta a Rita Maestre si esto afectaba a su trabajo como portavoz de Sumar en el Congreso.

"De cuestiones íntimas y personales como estas yo creo que no tengo derecho a hablar. Creo que también se frivoliza mucho cuando una persona no puede tampoco de alguna manera defenderse", responde la política de Más Madrid, que incide: "Yo lo que pienso es que ninguna adicción ni malestar emocional es atenuante, ni eximente ni explicante de las conductas tóxicas de las que estábamos hablando y que son dos cosas separadas".

Gonzo, no obstante, pregunta a Maestre si esto era compatible con el desempeño de Errejón como portavoz parlamentario y cita un acto de campaña en Galicia al que, según informaciones recogidas en los medios de comunicación, "llegó desaliñado, tarde y 'de resaca'". "La verdad es que no tengo conocimiento de esto, si te soy totalmente sincera, no lo sé, no tengo información", sostiene Maestre, que añade: "En estos momentos es fácil, digamos, 'disparar' y creo que es complicado hablar de una cuestión como esta".

Entonces, ¿no hubo en ningún momento preocupación y debate en Sumar por que la vida personal de Errejón estuviera condicionando sus capacidades e la vida política? "Yo lo que sé es que había conocimiento y una preocupación por una persona que había pasado un mal momento o que estaba pasando un mal momento, eso es lo que yo sabía, que esa preocupación existía y hasta ahí, que no era imposibilitante o que no le afectaba a su trabajo en el Congreso de los Diputados", aclara Rita Maestre.