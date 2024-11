Hace "más de una década" Rita Maestre tuvo una relación de varios años con Íñigo Errejón. Ahora, Rita Maestre habla con Gonzo en Salvados sobre cómo se enteró y cómo se siente tanto profesional como personalmente, y es que la política tuvo una relación sentimental con Íñigo Errejón hace "más de una década".

"Me despierto el sábado y leo un testimonio de una mujer que cuenta que ha tenido una relación con una persona que, entonces, era mi pareja y que fue una relación turbia de maltrato psicológico, abuso y que se ha sentido vejada", explica Rita Maestre, que confiesa que, entonces se dio cuenta de que estaba hablando de una persona que luego volvía a casa con ella. "Es importante para mí decir que en esa situación no estoy con quien era mi pareja sino con la mujer que le ha acusado de eso", insiste la política de Más Madrid, que destaca que no tiene que defender su honor como una pareja engañada.

"No tengo una rivalidad con esa mujer sino un profundo desprecio por ese hombre que nos ha tratado mal a las dos", resalta Rita Maestre, que insiste: "Yo no tengo por qué avergonzarme de ello". Además, preguntada por Gonzo sobre por qué calificó a Íñigo Errejón de "buen novio" entre comillas en su carta, la concejala de Más Madrid aseguró que le "salió con mucha naturalidad y con mucha rabia". "Las mujeres tendemos en la necesidad de hacernos cargo de todo lo que hay a nuestro alrededor, lo bueno y, sobre todo, lo malo", reflexiona Rita Maestre, que destaca que "la desigualdad del hombre y la mujer está presente en las relaciones más íntimas".

"Muchas veces las mujeres nos sentimos interpeladas por lo que hacen mal los hombres que están en nuestra vida", lamenta la política, que insiste: "Tendemos a justificarles para justificarnos y hay que romper con eso". "No hay nada que justificar de ellos ni de nosotras, son sus acciones, en todo caso, somos víctimas, no responsables", destaca Rita Maestre, que asegura que "nombrarlo con una cierta brutalidad con dureza es una forma de separarnos a las mujeres de las malas acciones de los hombres que son los únicos responsables de cometerlas".