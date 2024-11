Como miembro de la coalición Sumar, Rita Maestre considera que la gestión que se ha hecho del caso de Íñigo Errejón, acusado de distintas formas de violencia machista e investigado ya por agresión sexual, es "impecable". Así lo defiende a preguntas de Gonzo en Salvados, donde también disiente con las críticas desde el propio feminismo contra Yolanda Díaz, que se encontraba en Colombia cuando estalló el asunto, por no adelantar su regreso a España.

"Llegó cuando tenía que llegar, el camino que nosotras teníamos que dar desde Más Madrid lo dimos paralelamente", sostiene. "En los momentos complicados", advierte la política, "la inmediatez, la necesidad de respuestas inmediatas, tajantes y claras y muy afirmativas o muy asertivas no es necesariamente buena: a veces las cosas difíciles merecen tener un poco de tiempo para pensarlas, para explicarlas, para escuchar lo que te llega desde distintos lugares".

A su juicio, en todo caso, "tres días entre una noticia y otra" no son "un tiempo demasiado gigantesco cuando median varios miles de kilómetros entre un lugar y otro". Así, aunque afirma que este modo de pensar "es legítimo", insiste en que no lo comparte y pone en valor que "se dieron explicaciones" y "se tomó la decisión más importante sin que mediaran más de 48 horas".

"No se me ocurren muchos casos similares. Hemos sido rápidos, hemos sido muy contundentes, hemos sido francas también en ponernos delante de la prensa y decir: no tenemos respuestas para todo y tampoco soluciones mágicas para todo, porque estaríamos vendiendo humo si lo afirmáramos, y en asumir también que queda mucho por repensar de qué manera garantizar que esto no se vuelva a repetir", defiende.

Preguntada por Gonzo, Maestre es tajante: "Con la gestión impecable que se ha hecho, creo que Sumar no necesita ningún nuevo liderazgo", mantiene.

En este sentido, reivindica que "en menos de tres o cuatro días una persona acusada en una publicación anónima de Instagram acabe dejando la arena política después de las gestiones que comprueban que efectivamente hay veracidad allí, sin titubeos" ni "dilaciones" y "con la certeza de que siendo eso cierto es incompatible, sea o no sea delito, con ostentar un primer cargo de responsabilidad como el que tenía Íñigo Errejón". "Lo defino como impecable", remacha.