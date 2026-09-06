Rita Barberá consiguió su primera alcaldía de Valencia por un pacto: "Ahí comienza una época de éxitos políticos"

La que fuera alcaldesa de la ciudad entre 1991 y 2015 llegó aupada por sus principales contrincantes, Unión Valenciana. "Quedamos en que el que sacara un voto más sería alcalde. Se dieron la mano y dijeron que sí", cuenta Consuelo Reina, directora entonces de 'Las Provincias'.

La llegada de Rita Barberá a la alcaldía de Valencia no fue baladí. La 'popular', que después de su primer mandato llegaría a conseguir hasta cinco mayorías absolutas, entró en la lucha política por el Consistorio valenciano con todas las de perder. Aunque un hecho de última hora cambiaría el devenir de los comicios.

"Unión Valenciana sacaba la alcaldía de todas todas y estábamos convencidos de ello hasta que los últimos díaz días o la última semana el periódico 'Las Provincias' dio su apoyo al PP", cuenta en Salvados Mayren Beneyto, que fue concejala del Ayuntamiento de Valencia entre 1991 y 2015.

Según relata la que entonces era directora del rotativo a Gonzo, "el PP se acercaba más a los postulados" del periódico. "Tenía muy buena relación con los dos candidatos y quedamos en que el que sacara un voto más sería alcalde. Se dieron la mano y dijeron que sí", rememora Consuelo Reina, que al día siguiente tituló con un 'Rita, alcaldesa'.

"Estaba convencida que ninguno rompería el apretón de manos que se habían dado", asegura. Y así fue. Con nueve escaños para el PP y ocho para Unión Valenciana, Barberá, de 42 años, soltera y a la que la prensa definía como una política que tenía en su escala de valores la libertad, la dignidad, el respeto y la solidaridad, se convertía en primera edil de una ciudad que tenía gran peso a nivel político y nacional.

"Valencia era la tercera ciudad de España. Ganar Valencia era extraordinariamente importante para el conjunto del partido y en el conjunto de la nación", concreta José Manuel García-Margallo, que conoció a Rita Barberá en el año 1986 cuando él era candidato por UCD y que fue ministro de Exteriores y diputado del PP.

"La Comunidad Valenciana era tradicionalmente una comunidad muy de izquierdas y republicana y el triunfo de Rita es el primero en Valencia de esa nueva oferta política. A partir de ahí se produce el cambió con Eduardo Zaplana en 1995 y comienza una época de grandes éxitos políticos", asevera.

Según García-Margallo, Rita "ejercía un poder de influencia, de opinión, de intentar que los acontecimientos sucediesen acorde a sus convicciones".

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