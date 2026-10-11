"Qué cabrón, pareces del Barça": Miguel Ríos, a Gonzo, tras comparar su gira con Víctor Manuel, Serrat y Ana Belén con una "excursión del Imserso"

Miguel Ríos repasa en Salvados los altibajos de su carrera, recuerda por qué quiso retirarse en 2010 y cuenta cómo recuperó la ilusión por los escenarios al reencontrarse con Víctor Manuel, Serrat y Ana Belén.

Miguel Ríos nunca ha tenido una carrera lineal. El cantante, leyenda viva del rock en España, reconoce que ha vivido etapas de gran éxito y otras en las que su música parecía quedar fuera de las tendencias dominantes. "Soy el rey del altibajo", resume ante Gonzo en Salvados, al reflexionar sobre una trayectoria de más de seis décadas.

El artista explica que la sensación de estar pasado de moda no es nueva para él. "Yo llevo fuera de moda muchísimo tiempo", bromea. Considera que el rock and roll pertenece ya a una etapa histórica de la música popular y que quienes lo representan forman parte de un género que "fue hegemónico durante el siglo pasado".

Lejos de lamentarse por la llegada de nuevas generaciones y otros estilos, Miguel defiende que la vida del músico obliga a convivir con la incertidumbre. "Este oficio no es para tener certezas, es para tener dudas. Estar dudando siempre", afirma. Esa inquietud, explica, es precisamente lo que lo ha mantenido trabajando.

En 2010, esa incertidumbre le llevó a plantearse la retirada. "Empecé a dudar de si iba a tener cuerda para aguantar estirando el chicle", explica. Sin embargo, su decisión no significó una ruptura definitiva con la música. Los conciertos solidarios siguieron llamándolo y él continuó respondiendo a esas invitaciones. Poco a poco, comprendió que no había dejado de cantar. La llamada que terminó por convencerlo llegó con motivo del vigésimo aniversario de 'El gusto es nuestro', la gira que reunió de nuevo a Víctor Manuel, Joan Manuel Serrat, Ana Belén y Miguel Ríos.

"Llegó la llamada que no podía ignorar", recuerda. Fue Víctor Manuel quien impulsó el reencuentro. Ríos explica que, durante la primera gira, vivía cada actuación como una competición. "Yo he cantado con muchísima gente en mi vida y no he querido que cantaran mejor que yo nunca", reconoce.

"Yo salí a batirme el cuero, tío. A ganarme el aplauso", afirma del 96. Con el tiempo, sin embargo, también aprendió a disfrutar de la convivencia. En la segunda gira prestó más atención a las comidas compartidas y a los momentos fuera del escenario, en lugar de refugiarse en el gimnasio mientras sus compañeros organizaban planes.

Gonzo describe esta última gira con humor y la define como "una buena excursión del Imserso con amigos". "¡Qué cabrón! Pareces del Barça", responde Miguel, madridista hasta las trancas, entre risas.

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