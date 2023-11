Montserrat disfruta de los viajes del Imserso a sus 78 años. Hace nueve años, perdió a su marido, con quien compartió un matrimonio "maravilloso" y "muy bonito". Ambos querían "viajar" y estar ellos dos: "Lo he pasado muy bien, fui muy feliz".

Ahora, no cierra las puertas a encontrar una nueva pareja. Montserrat pide a Gonzo que no la llame de 'usted' y se sorprende cuando le pregunta su edad. El presentador pregunta a la mujer qué les llevó a decidir no tener hijos.

"Mi matrimonio fue maravilloso, muy bonito, sin hijos. Queríamos viajar, hacer la vida nuestra. Queríamos nosotros dos, lo he pasado muy bien, fui muy feliz", confiesa.