Mónica Oltra ha recalcado que "no es un buen síntoma cuando en un país se encausa a gente inocente", recordando que en su caso ya van "16 encausados". La exvicepresidenta ha defendido su inocencia asegurando que, por mucho que busquen, "no hay aguja en el pajar" porque "no se hizo nada malo".

De esta forma, considera que existe "una guerra sucia en los tribunales". Una situación que ha provocado que ahora no sepa contestar a si sigue creyendo que existe la Justicia en este país. "En este momento tengo una crisis de fe", ha confesado.

Mónica Oltra ha asegurado que la extrema derecha estuvo detrás de su imputación y no ha dudado en cargar contra Cristina Seguí. "Manipuló a la menor ofreciéndole dinero a cambio de denunciarle", ha indicado, dejando claro que cree que ella fue una de las mayores responsables de que se viese inmersa en este proceso.

La exvicepresidenta ha defendido que todo lo ocurrido fue una estrategia para conseguir "sacarla de la política". Para argumentar su acusación, se ha apoyado en una fotografía que ha mostrado como indicio de sus sospechas, aunque ha reconocido que no tiene ninguna prueba para acusar a la extrema derecha.