Mónica Oltra ha mostrado una fotografía en la que aparecen el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps; el directivo de Ribera Salud, Alberto de Rosa; y Cristina Seguí, una de las fundadoras de Vox. Una instantánea que considera que es un indicio de que la extrema derecha estuvo detrás de su imputación. "El objetivo era sacarme de la política".

Para ello, la exvicepresidenta de la Comunidad Valenciana ha explicado todos los motivos por los que habrían querido apartarle de la política cada una de las personas que aparecen en esa instantánea. "No lo he denunciado ante la Justicia porque no tengo una prueba, tengo indicios", ha reconocido.