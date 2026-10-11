Miguel Ríos y las drogas: "No me he metido una raya de cocaína antes de cantar en mi vida, porque te cierra la garganta"

Miguel Ríos repasa con Gonzo en Salvados la cultura del rock de los años sesenta y setenta, el consumo de marihuana y hachís, la vigilancia policial y las consecuencias de aquella fama en su carrera.

Miguel Ríos no esquiva las preguntas sobre las drogas y la vida que rodeaba al rock and roll en sus primeros años. En Salvados, el cantante recuerda una época en la que la música, la contracultura y el consumo de determinadas sustancias convivían en los ambientes juveniles, mientras la Policía vigilaba a quienes se salían de las normas establecidas.

Al hablar de 'El himno a la alegría', una de las canciones que marcaron su carrera, Ríos recuerda su vinculación con la estética hippie. "Es que yo era un 'hippazo' de la hostia", reconoce. Se define como un "fumeque" y recuerda que el rockero y el hippie habían estado "íntimamente unidos".

Gonzo le pregunta si aquellos años respondían al tópico de "sexo, drogas y rock and roll". El músico confirma que había más oportunidades para ligar y que las mujeres empezaban a liberarse. "Y no es que fuéramos de Sodoma y Gomorra, pero sí, se ligaba", explica.

"Se confraterniza mucho fumándote un canuto", recuerda entre risas. Pero aquella aparente libertad convivía con el miedo a la vigilancia policial. Ríos asegura que los agentes estaban muy pendientes de los jóvenes y que algunos relaciones públicas actuaban como confidentes.

"Te hemos visto en una lista de la Policía, tío", recuerda que les advertían. El artista reconoce que el consumo frecuente de marihuana y hachís contribuyó a construir una imagen negativa de él dentro de la industria. "Yo tuve fama de que era canutero, que era una persona conflictiva", cuenta al recordar los problemas que tuvo durante varios años, especialmente con Hispavox.

Sin embargo, Ríos distingue entre aquella vida personal y su compromiso profesional. Insiste en que nunca permitía que el consumo interfiriera en su trabajo. "Yo era tan riguroso que fumaba después de cantar, nunca antes de cantar", explica.

"Y no me he metido una raya antes de cantar en mi puta vida", afirma. "La cocaína te cierra la garganta", asegura.

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