El Vaticano nombra al arzobispo de Oviedo comisario de la asociación Lumet Dei en 2009. Tras vender edificios emblemáticos de la asociación religiosa, el arzobispo de Oviedo "ha conseguido hacerse con algo más de 12 millones y medio de euros", señala Eva Alcalde, abogada de las misioneras. "Desde que tomaron el control de la asociación con la intervención y bloquearon las cuentas, las hermanas no tienen ni idea de qué ha pasado ni con el dinero que había dentro de la asociación, que no era poco, ni con el dinero de las ventas de los inmuebles. No sabemos si se han ingresado en las cuentas de la asociación. No sabemos dónde está", denuncia la joven.

Tras vender el edificio de unas monjas de Barcelona a un fondo de inversión para hacer pisos de lujo, las hermanas se encuentran al borden del desahucio. "Estas señoras tendrán que coger un colchón, se les da tiempo, y vivir en la calle", alerta la abogada.