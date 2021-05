En el año 2009 el Vaticano nombra al arzobispo de Oviedo comisario de la asociación Lumet Dei. ¿Eso qué significa?" La Santa Sede lo que hace es acordar la intervención de una asociación de fieles. Bloqueó las cuentas bancarias de la asociación, cuentas bancarias que estaban nutridas con dinero de donaciones de las hermanas o incluso de personas afines a la asociación que habían dado dinero para un fin concreto", explica la abogada Eva Alcalde. "Al margen de tomar el control y bloquear las cuentas, lo que hicieron fue vender los bienes e inmuebles de la asociación. No todos, los más emblemáticos, pero bienes que eran muy importantes y dejaron de pagar y de atender gastos", explica la abogada.

Tras vender edificios emblemáticos de la asociación religiosa, el arzobispo de Oviedo "ha conseguido hacerse con algo más de 12 millones y medio de euros", señala Eva Alcalde, abogada de las misioneras. "Desde que tomaron el control de la asociación con la intervención y bloquearon las cuentas, las hermanas no tienen ni idea de qué ha pasado ni con el dinero que había dentro de la asociación, que no era poco, ni con el dinero de las ventas de los inmuebles. No sabemos si se han ingresado en las cuentas de la asociación. No sabemos dónde está", denuncia la joven.