ASEGURA QUE FUE UN "ERROR"

El exsecretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, asegura en Salvados que nunca tuvo nada que ver con el secuestro de Marey, quién no tenía nada que ver con ETA. Vera fue condenado a diez años de cárcel por ello pero niega estar implicado: "Eran tiempos en los que no controlábamos todos, no llegábamos a controlar el aparato de la seguridad del Estado. Fue un error, una equivocación. Salió vivo, hay otros secuestrados que salen muertos".