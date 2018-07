RECIBIÓ UNA GRATIFICACIÓN DE SIETE MILLONES AL AÑO

El exsecretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, condenado por desviar fondos reservados en beneficio particular, señala en Salvados que "no siempre preguntaba para qué eran los fondos reservados": "Había gente que consideraba que esto de matar terroristas con la guerra sucia se podía hacer pero lo que no se podía hacer era pagar gratificaciones con los fondos reservados".