A pocos días de la celebración de las elecciones del 10 de noviembre, Pablo Iglesias asegura que no se fía de Pedro Sánchez, aunque asegura que gane quien gane las elecciones, tenderá mano al líder del PSOE para intentar acabar con el bloqueo.

"Aunque no me fío de Pedro Sánchez, le voy a tender la mano después de las elecciones, ganemos nosotros o no ganemos nosotros, para que busquemos un acuerdo porque hay algo mucho más importante, que es el cómo afrontar la desaceleración económica que llega", aclara el candidato de Unidas Podemos.

Además, destaca que "en política no hay que fiarse de casi nadie" y hace un símil con las ocasiones en las que hay que firmar un contrato: "Está muy bien fiarte de aquel con el que firmas el contrato, pero vamos a poner las condiciones por escrito y vamos a firmarlas para que después no haya dudas".

Gonzo también ha querido que Pablo Iglesias aclare qué ha cambiado desde la moción de censura de 2018 y la actualidad en su relación con Pedro Sánchez. Para Iglesias es "sencillo" explicarlo, ya que asegura que "el PSOE no hizo nada para que saliera esa moción de censura".