Gonzo pregunta a Pablo Iglesias si sigue pensando que un indulto a los líderes independentistas es parte de la solución a lo que sucede en Cataluña, ante lo que este tiene claro que un gobierno serio "no puede renunciar a esa prerrogativa".

El candidato a la presidencia de Unidas Podemos recuerda que "el indulto no cuestiona las razones de la condena y no cuestiona el juicio". Según explica, el indulto "está muy reglado" y requiere "un informe del tribunal juzgador y tribunales de la prisión correspondiente".

En su opinión, un gobierno responsable no puede renunciar a esa prerrogativa porque es un instrumento que sirve para que determinados elementos que tienen que ver con la concordia señalen que para el Estado y para España es mejor que determinadas personas estén fuera.

Y asegura: "El Gobierno no va a renunciar a esa prerrogativa, diga lo que diga en campaña". Iglesias tiene claro que Sánchez no renunciará a la opción del indulto aunque no asegura que la vaya a llevar a cabo porque "la política es muy larga".

Por último, recuerda que "esto no va de lo que le interesa al preso, sino de lo que interesa a la sociedad" antes de reflexionar: "A lo mejor porque a algunos de los presos no les interese el indulto, alguien debería pensar que quizá a España sí le interesa".