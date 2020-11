Gonzo charla sobre la pandemia del coronavirus con Ángel, anestesista; Mari Cruz, intensivista; Juan, psiquiatra; y Ángela, enfermera. Los cuatro trabajaron en hospitales de la Comunidad de Madrid y han estado en primera línea desde que ha comenzado la pandemia.

Ángela se derrumba en el programa al recordar "un noche en la aunque había 80 ingresados, en Urgencias reinaba el silencio". "Eso a mí no se me olvidará, porque cuando los pacientes están en silencio significa que están muy mal", explica la enfermera, que afirma emocionada cómo han tenido "situaciones en las que pacientes han muerto solos en una sala de Urgencias con el oxígeno, porque simplemente no podían ir a una UCI".

"¿Qué se ha hecho con los 1.400 millones para Madrid?"

"Llegar a esta presión asistencial sin haber hecho los deberes de prevención cabrea", afirma Ángel Serrano, que no da crédito, como el resto de sus compañeros, al ver que se está a punto de repetir lo que pasó en la primera ola. Afirman en este vídeo que tienen "miedo" de volver a vivir lo mismo.