Gonzo reúne en Salvados a cuatro sanitarios para hablar sobre la crisis del coronavirus: Ángel, anestesista; Mari Cruz, intensivista; Juan, psiquiatra; y Ángela, enfermera. Los cuatro trabajaron en hospitales de la Comunidad de Madrid y han estado en primera línea desde que ha comenzado la pandemia.

Todos están de acuerdo en el temor que existe entre los sanitarios a que las dramáticas cifras de la primera ola se vuelvan a repetir y es que afirman que "estamos empezando el otoño en una situación terrible". Además, su situación personal no es la misma, porque el agotamiento físico y mental tras unos meses muy duros y el ver que "no se han hecho los deberes de prevención", les "cabrea", como explica Ángel. "Me gustaría saber dónde están esos 1.400 millones de euros del Gobierno central para la Comunidad de Madrid, ¿qué se ha hecho con ellos en estos cuatro meses para todos los recursos, desde primaria, vigilancia epidemiológica, rastreadores y habilitar zonas para críticos? ¿Dónde están? ¿Dónde están las cosas?", se pregunta indignado Ángel.

Una enfermera llora al recordar cómo los enfermos "morían solos"

"No se me olvidará cómo reinaba el silencio en Urgencias", afirma la enfermera Ángela Fernández, que no puede contener las lágrimas en este vídeo al recordar cómo la gente moría sola sin poder despedirse de sus familias.