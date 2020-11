Según la Agencia EFE, Amazon ha ganado un 69% más en todo el mundo. En nuestro país, hay más de 15.000 riders, según informa 'Adigital'. Gonzo habla con la ministra de Trabajo sobre esta empresa en Salvados. "¿Le puedo hacer una pregunta personal?, ¿ha comprado alguna vez en Amazon? La respuesta de la política sorprende al presentador.

"No, no compro en Amazon ni comida a domicilio"; confiesa Yolanda Díaz a un alucinado Gonzo que le pregunta si "no lo hace porque nunca ha tenido el hábito o por ideología". En este vídeo de Salvados descubre los rotundos motivos de la ministra de Trabajo para no comprar en este tipo de modelo, al que ella denomina "de likes".