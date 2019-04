Inés Sánchez, hija de verdugo del franquismo: "A mi padre no lo he considerado nunca ni un criminal ni un asesino"

¿UN VERDUGO ES UN ASESINO?

La hija del verdugo Sánchez Bascuñana explica a Jordi Évole en Salvados que "no era un asesino por hacer eso" y pide "que no se confunda a la persona con lo que hacía". "Mi padre forma parte de la historia de España, para bien o para mal", señala Sánchez, que asegura que no tienen "nada que perdonarle ni como persona ni como trabajador": "Sigo estando orgullosa de mi padre".