Iñaki Rekarte, sobre la independencia: "Me da exactamente igual"

EL EX ETARRA SACA CONCLUSIONES TRAS EL FIN DE LA BANDA TERRORISTA

Iñaki Rekarte habla de las aspiraciones de la banda terrorista ETA y afirma que "todo es una mentira al final". Tras el anuncio de la banda del cese de su actividad, queda según Rekarte "un andamiaje oxidado que a ver quién acierta a desmontarlo como es debido. No han servido de nada tantos años de violencia, de nada positivo al menos. Dejar aquí una, dos o tres generaciones con una mierda para el futuro. Conozco a uno que participó en la muerte de otro que de pequeño le tuvo en brazos". Rekarte asegura haberse perdonado a sí mismo "reconociendo todo primero, no tapando el ojo y viendo todo": "Tú al final te consideras una muy mala persona y te tienes que decir a ti mismo que no eres mala persona. Si no te perdonas a ti mismo no puedes seguir viviendo".